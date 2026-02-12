Alle Olimpiadi di Milano Cortina un omaggio all' arte artigiana veneziana | VIDEO

Alle Olimpiadi di Milano Cortina, un omaggio all’arte artigiana veneziana si fa strada tra gli eventi collaterali, con un video che mette in risalto i suoni del lavoro nello squero, il laboratorio tradizionale dei gondolai. La scelta di includere le voci e i rumori di questa bottega, lontani dalle immagini patinate, vuole raccontare la storia di un mestiere antico e ancora vivo, che rappresenta un pezzo importante della cultura veneta. Il mini clip, intitolato

L'evento è previsto il 15 febbraio prossimo a Casa Veneto, lo spazio istituzionale allestito dalla Regione Veneto nel centro di Cortina, che oltre a essere il quartier generale per tutti i media presenti, ospiterà questa presentazione internazionale delle eccellenze regionali legate all'artigianato. Artigianato che oggi è e rappresenta uno dei più potenti motori del Pil veneto, visto che oltre l'80% delle imprese sono artigiane. Il video, inoltre, sarà proiettato anche il 13 marzo a Verona per le cerimonie delle Paralimpiadi Invernali, in questo caso con un evento pubblico ad hoc dedicato ai valori olimpici e paralimpici.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Questa mattina, a Milano, si è tenuto un omaggio dedicato a Raffaella Carrà, a due anni dalla sua scomparsa.

