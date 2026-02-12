All’asilo bimbi legati picchiati e minacciati lo shock dei genitori | Solo ora ripensiamo ad alcuni episodi

I genitori dei bambini dell’asilo di Verona sono sconvolti. Ieri i carabinieri hanno sequestrato la struttura dopo aver scoperto che i piccoli tra 9 mesi e 3 anni erano stati legati, picchiati e minacciati. Ora i genitori ripensano agli episodi e si dicono ancora increduli di quanto accaduto. Solo ora si rendono conto di quanto successo ai loro figli in quella scuola.

“Il sentimento generale è di stupore" spiegano i genitori dei bimbi dell’asilo nido di Verona sequestrato ieri dai carabinieri dopo la scoperta delle violenze sui piccoli tra i 9 mesi e i 3 anni. Molti non si erano accorti di nulla e solo ora ripensano a possibili episodi passati.🔗 Leggi su Fanpage.it

