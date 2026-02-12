Allarme per la falda sotto la discarica | Dati choc rischio sanitario FdI chiede lo stop immediato

Nuovi dati sulla falda sotto la discarica di Finale Emilia allarmano le autorità. Le analisi mostrano una forte contaminazione delle acque, con rischi sanitari che non si possono più ignorare. Fratelli d’Italia chiede di bloccare subito le attività nella zona. La situazione richiede interventi rapidi per tutelare la salute pubblica.

Una situazione definitia "allarmante e non più ignorabile" quella che emerge dai nuovi dati sulla contaminazione delle acque di falda nell’area della discarica Feronia di Finale Emilia. A sollevare il caso sono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che hanno depositato un’interrogazione alla Giunta regionale chiedendo misure urgenti a tutela della salute pubblica, basandosi su un quadro ambientale che appare compromesso. L’analisi di rischio sanitario ambientale restituisce infatti la fotografia di una falda acquifera profonda in sofferenza, con valori che in diversi casi superano drasticamente le soglie di contaminazione standard previste dalla legge.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, torna a chiedere di bloccare l'ampliamento della discarica.

Sotto la foce dell’Oreto si nascondono metalli pesanti e idrocarburi.

