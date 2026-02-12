La sanità in Campania attraversa un momento difficile. Secondo gli ultimi dati, un milione e mezzo di persone si rifiutano di usare le cure mediche. La situazione è diventata critica e richiede interventi immediati. La mancanza di fiducia nel sistema sanitario mette a rischio la salute di molti. La regione deve trovare soluzioni rapide per invertire questa tendenza.

"> La Sanità in Campania: Un Allerta Urgente da Gennaro Cinque. Vico Equense. Gennaro Cinque, ex consigliere regionale, lancia un forte grido d’allarme riguardo alla situazione sanitaria in Campania. Secondo Cinque, “Un milione e mezzo di cittadini rinuncia a curarsi a causa della mancanza di fondi per le cure private e delle interminabili liste d’attesa. Questo è un chiaro segnale che il sistema è giunto al suo limite.” I dati allarmanti dell’indagine condotta da mUp Research sulla sanità campana nel 2025 evidenziano una crisi che supera il confine dell’emergenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Policlinico di Milano segnala una grave carenza di sangue, con conseguenze sulla possibilità di garantire cure e interventi.

In Lombardia, nel 2025, più di 2 milioni di persone hanno deciso di rinunciare alle cure mediche.

Allarme: 1,5 milioni di campani si astengono dalle cure mediche. Situazione critica! Vico Equense. Gennaro Cinque, ex consigliere regionale, lancia un forte grido d'allarme riguardo alla situazione sanitaria in Campania. Secondo Cinque, Un milione e mezzo di cittadini rinuncia a cura

Sanità, allarme Campania: 1,5 milioni rinunciano alle cure tra costi e attese Circa 1,5 milioni rinunciano alle cure tra costi e attese: l'89% dei pazienti campani si è rivolto almeno una volta a strutture private.

