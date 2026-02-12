Alla Pasticceria Fancy dj set e mega pain au chocolat per l' inaugurazione del nuovo locale

Domenica pomeriggio, la pasticceria Fancy ha aperto le sue porte con un evento speciale. I clienti hanno trovato un dj set che ha animato la strada e un grande pain au chocolat da gustare. La rinnovata pasticceria ha voluto festeggiare insieme a chi vuole assaporare dolci e musica. La giornata si è conclusa con un clima di allegria e soddisfazione.

Una domenica all’insegna della musica, del divertimento e della dolcezza. Il 15 febbraio va in scena l'inaugurazione del nuovo locale della pasticceria Fancy dopo i lavori di ristrutturazione. Un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli con un mix di intrattenimento e gusto e per scoprire il nuovo look del locale. L’appuntamento è fissato dalle 8 alle 15, con un momento clou a partire dalle 11, quando prenderà il via il DJ set che accompagnerà la mattinata creando un’atmosfera festosa e conviviale. Musica, sorrisi e voglia di stare insieme saranno gli ingredienti principali di questa inaugurazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Pasticceria Fancy Ortona, martedì l’inaugurazione del nuovo comando della polizia locale Martedì 20 gennaio, a Ortona, si terrà l’inaugurazione del nuovo comando della polizia locale. A Jesolo l'anno nuovo si apre con il dj set di Guè A Jesolo, il nuovo anno inizia con un evento musicale di rilievo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Pasticceria Chic. Ronnie Aldrich & His 2 Pianos · I Wish You Love. L’amore è fatto di attimi. E alcuni sanno di zucchero, crema e felicità Pasticceria Chic - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.