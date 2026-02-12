Alla mensa dei bimbi trovano un topo in una pentola

Questa mattina, i bambini dell’istituto comprensivo

La scoperta fatta da un'operatrice della società che si occupa della somministrazione del pasto agli alunni di una scuola primaria Un topo morto è stato trovato all'interno di una pentola nell'Istituto Comprensivo "G. Costantini" di San Paolo Belsito (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri che sono stati allertati dalla preside verso le 13 di oggi, giovedì 12 febbraio. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria un'operatrice della società che si occupa della refezione scolastica aveva trovato il roditore all'interno di una pentola.🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina, poco prima di pranzo, un topo è stato trovato morto nella pentola usata per preparare i pasti nella mensa di una scuola elementare a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli.

