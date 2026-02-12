alla camera arrivano sanzioni per chi fa cambi di casacca

Alla Camera dei Deputati si prepara una novità che potrebbe cambiare le regole del gioco. Da oggi, chi decide di passare da un gruppo all’altro avrà un impatto diverso sui contributi parlamentari. Se un deputato cambia casacca, non trasferirà più interamente la sua quota al nuovo gruppo, ma solo il 50%. L’altra metà resterà a quello di provenienza. Un modo per rendere più difficile i passaggi di partito e limitare le trasferte di deputati tra le forze politiche.

La riforma del regolamento della Camera (“Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni”), che entrerà in vigore dalla prossima legislatura, approderà in Aula a Montecitorio lunedì 16 febbraio per la discussione generale e martedì potrebbe già andare al voto. Per il via libera serve la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Il recente via libera da parte della Giunta del regolamento è stato quasi unanime: si sono astenuti solo i 5 stelle e Avs. Tra le principali novità, l’abolizione del termine delle 24 ore che devono trascorrere da quando viene posta la questione di fiducia al voto, lo statuto delle opposizioni, e le misure che penalizzano i cambi di casacca. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

