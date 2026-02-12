Alisson Santos si presenta al Napoli con entusiasmo. “Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno”, dice il nuovo acquisto. “Il Napoli è un grande club e spero di aiutare a conquistare i nostri obiettivi”. L’attaccante brasiliano si dice motivato e determinato a fare bene in azzurro.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono molto contento di essere qui, per me è un sogno. Il Napoli è un grande club e spero di aiutare a conquistare i nostri obiettivi”. Così Alisson Santos, 23enne attaccante brasiliano parla della sua nuova esperienza con la maglia azzurra dopo il trasferimento invernale dallo Sporting Lisbona. Alisson ha esordito nell’ultima mezz’ora di Coppa Italia contro il Como e ha anche partecipato, segnando, ai rigori finali chiusi però con il ko azzurro. “Martedì – ha detto a Radio Crc – è stata la mia seconda volta al Maradona, perché ho giocato qui con lo Sporting in Champions. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alisson Santos: “Al Napoli per raggiungere grandi obiettivi”

Il portiere brasiliano Alisson Santos si avvicina sempre di più al Napoli.

#Alisson-Santos- Sporting || Il Napoli sta lavorando per portare Alisson Santos in Italia, ma la trattativa con lo Sporting non è affatto semplice.

