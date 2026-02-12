Alghero ricorda Carmelo Alfonso | voce Rai dello sport e sindacalista 92 anni di cronaca e passione

Alghero si ferma per salutare Carmelo Alfonso, la voce dello sport e sindacalista che ha dedicato la vita alla cronaca e alla passione. Il giornalista e rappresentante dell’Ussi si è spento a 92 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e del giornalismo locale. La città si prepara a ricordarlo con un ultimo saluto.

Alghero saluta Carmelo Alfonso, voce dello sport e sindacalista infaticabile. Alghero piange la scomparsa di Carmelo Alfonso, storico giornalista sportivo della Rai e figura di riferimento dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), all'età di 92 anni. La sua lunga carriera, iniziata nel secondo dopoguerra, ha segnato il racconto dello sport in Sardegna e in Italia, lasciando un vuoto nel panorama giornalistico e un'eredità di impegno e professionalità. Gli esordi a Cagliari e l'approdo nella Rai. Nato ad Alghero il 27 dicembre 1933, Carmelo Alfonso ha compiuto i primi passi nel giornalismo a Cagliari, collaborando con l'Unione Sarda.

