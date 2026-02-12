Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela come ha affrontato le accuse di Corona. Dopo le polemiche e le tensioni legali, il conduttore del Grande Fratello racconta la sua versione dei fatti, descrivendo le difficoltà e le scelte fatte per superare questa tempesta mediatica.

Il conduttore del Grande Fratello rompe il silenzio dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona e racconta come ha affrontato la bufera mediatica tra polemiche e tensioni legali. Alfonso Signorini è stato al centro delle cronache negli ultimi giorni, non solo per questioni di gossip ma anche per vicende giudiziarie. Il conduttore del Grande Fratello Vip è tornato a parlare dopo diverse settimane di silenzio, spiegando come è riuscito ad affrontare la bufera mediatica che lo ha coinvolto. Le accuse di Corona nel podcast Falsissimo I problemi per Signorini sono iniziati durante una puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Alfonso Signorini: "Come sono sopravvissuto al terremoto di Corona"

Alfonso Signorini mantiene il riserbo sulla delicata vicenda, lasciando le questioni legali ai suoi avvocati.

Dopo le recenti polemiche legate alle puntate di Falsissimo e alle accuse di Fabrizio Corona, Mediaset ha pubblicato un comunicato ufficiale.

