Alexa+ si attiva da sola? Bufera tra gli utenti Prime

Una protesta si sta diffondendo tra gli utenti di Amazon Prime in Italia. Molti si sono lamentati perché Alexa+ si attiva da sola senza che facciano niente. La questione riguarda anche la trasparenza dell’azienda, che non ha spiegato bene come funziona questa novità. Le proteste sono aumentate nelle ultime ore, e i clienti chiedono chiarimenti e più controllo sulle attivazioni automatiche.

Alexa+: La Rivolta degli Utenti Prime e il Dubbio sulla Trasparenza di Amazon. Un'ondata di proteste da parte degli abbonati Amazon Prime in Italia sta mettendo sotto pressione l'azienda per l'attivazione automatica di Alexa+, la nuova versione potenziata dell'assistente vocale. Molti utenti denunciano di aver ricevuto l'aggiornamento senza aver espresso un consenso esplicito, sollevando interrogativi sulla privacy e sulla gestione delle impostazioni dei dispositivi Echo. La vicenda, emersa il 12 febbraio 2026, ha rapidamente acceso il dibattito online e attirato l'attenzione di associazioni di consumatori e politici.

