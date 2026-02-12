Alex Sarr infortunato | ecco i tempi di recupero per il prospetto dei Wizards

La notizia rimbalza subito tra i tifosi dei Wizards. Alex Sarr si è infortunato e i tempi di recupero non sono ancora chiari. La squadra ora deve fare i conti con la sua assenza proprio mentre la stagione entra nel vivo. I medici stanno lavorando per capire quanto tempo ci vorrà prima che possa tornare in campo. Intanto, i compagni di squadra si preparano a giocare senza di lui, sperando in una pronta ripresa.

Una notizia di rilievo attraversa la franchigia di Washington: la perdita di un giovane talento in un momento cruciale della stagione. L'assenza causata dall'infortunio modifica l'equilibrio della squadra e impone una riorganizzazione delle rotazioni in vista delle prossime sfide, mantenendo l'attenzione sui progressi del giocatore e sulle dinamiche del gruppo. Alex Sarr ha riportato uno stiramento al bicipite femorale destro, una situazione che lo terrà fuori dal parquet per circa due settimane. La perdita riguarda uno dei punti di forza della squadra in termini di rendimento offensivo e presenza difensiva, soprattutto nelle fasi di squadra sostitute e nei minuti di gestione dell'area pitturata.

