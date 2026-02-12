Alex Cross 2 la nuova stagione cambia stile e forse era meglio prima

La seconda stagione di Alex Cross è arrivata su Prime Video, ma sembra aver perso qualcosa rispetto alla prima. Da mercoledì 11 febbraio, sono disponibili i primi tre episodi su otto, con gli altri cinque che usciranno uno a settimana. La serie, creata da Ben Watkins, si ispira ai personaggi ma non si basa sui romanzi di James Patterson. Tuttavia, molti spettatori si chiedono se questo nuovo stile abbia davvero migliorato la qualità, o se invece abbia allontanato il pubblico fedele. Intanto, l’attesa cresce per vedere come evolverà la storia.

In particolare, il personaggio protagonista è colui che dà nome e cognome (nella versione originale solo cognome) alla serie tv, il detective Alex Cross della Polizia Metropolitana di Washington già protagonista di tre adattamenti cinematografici, e che nella serie Prime è interpretato da Aldis Hodge.

