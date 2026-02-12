Alberto Stefani l' amore con Giorgia Tavella | Il primo incontro ad una festa poi un classico invito a cena Ci piacciono le passeggiate nel verde

Alberto Stefani e Giorgia Tavella si sono lasciati intervistare, raccontando come è nato il loro amore. Si sono conosciuti a una festa, poi lui le ha proposto di uscire a cena. Ora amano fare passeggiate nel verde, lontano dal clamore pubblico. Stefani ha parlato di come, tra impegni e sorrisi, riescono a trovare momenti di tranquillità insieme.

Da Vanity Fair a Novella 2000, dal glamour al ventre molle del gossip da salone del barbiere. Il governatore del Veneto Alberto Stefani si è concesso a questo iconico settimanale per raccontare la sua relazione con Giorgia Tavella. Una relazione tenuta sempre molto coperta, a dire il vero. Ma c’è un tempo per tutto, anche per aprire le porte di casa. E il presidente più giovane d’Italia ha scelto di farlo con il giornale popolare per antonomasia, calcando così le orme di due suoi illustrissimi riferimenti politici: il suo capo Matteo Salvini, che mezzo nudo e con cravatta verde appoggiata sul petto villoso decise di raccontare la sua storia con Elisa Isoardi e nientemeno che Giorgia Meloni, la quale invece in posò in bikini tricolore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Alberto Stefani e Giorgia Tavella hanno iniziato la loro storia durante una festa.

Alberto Stefani: “Giorgia governa il mio cuore”

Alberto Stefani, presidente del Veneto, si lascia andare a una dichiarazione sincera: “Giorgia governa il mio cuore”.

