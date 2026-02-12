Alberto Ravagnani l’ex prete si confessa tra castità

Alberto Ravagnani, l’ex prete di 32 anni, si apre sulla sua esperienza. In un’intervista, rivela di aver lasciato il sacerdozio perché non riusciva a rispettare il voto di castità. Ravagnani spiega di aver sentito il peso di questa scelta e di aver deciso di abbandonare il ministero per seguire i propri sentimenti. Ora, la sua storia fa discutere e accende il dibattito sulla vita dei sacerdoti e le difficoltà del celibato.

L’ex prete Ravagnani e il peso del celibato: “Non riuscivo a rispettare il voto”. Alberto Ravagnani, 32 anni, ex sacerdote diventato negli ultimi mesi una figura mediatica in Italia, ha rivelato di aver lasciato il ministero a causa dell’impossibilità di conciliare il voto di celibato con i propri desideri affettivi. La sua testimonianza, rilasciata a testate come Vanity Fair, La7 e The Times, apre un dibattito delicato sul ruolo del celibato nella Chiesa cattolica e sulle dinamiche di potere che ne derivano. La vicenda ha rapidamente catturato l’attenzione pubblica, sollevando interrogativi sulla vita interiore dei sacerdoti e sulla loro libertà di scelta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani ha deciso di lasciare il sacerdozio.

