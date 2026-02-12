Albero pericoloso all' Addaura | Andrebbe potato
Un albero vicino ai locali dell'Arpa, all'Addaura, mette in apprensione i residenti. La pianta, ormai troppo rigogliosa, rischia di crollare, soprattutto con il vento forte che soffia spesso in zona. Qualcuno ha già segnalato la situazione, chiedendo che venga potato al più presto per evitare incidenti.
L'albero che si trova nei locali dell'Arpa, ex Roosvelt, all'Addaura è pericoloso e andrebbe potato. Com'è noto lì il vento è sempre molto forte.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Addaura Albero
Il rigore dato al Torino è pericoloso, oltre che da “oggi le comiche”. Bonacina andrebbe invitato a cambiare mestiere
Albero di leccio pericoloso: interviene la Protezione Civile
Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.
VIA SOLFERINO, LATO PISTA CICLABILE,IL PRIMO ALBERO DEL FILARE ABBATTUTO E GLI ALTRI POTATI IN MODO DECISO. L' ALBERO NON PARE MALATO O PERICOLOSO. NOTIAMO CHE L' OPERATORE È SENZA CASCO... - facebook.com facebook
Albero pericolante, chiusa via di Porta Furba. Bus deviati e disagi tra Tuscolano e Torpignattara ift.tt/CPma3fb x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.