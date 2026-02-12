Albero pericoloso all' Addaura | Andrebbe potato

Un albero vicino ai locali dell'Arpa, all'Addaura, mette in apprensione i residenti. La pianta, ormai troppo rigogliosa, rischia di crollare, soprattutto con il vento forte che soffia spesso in zona. Qualcuno ha già segnalato la situazione, chiedendo che venga potato al più presto per evitare incidenti.

