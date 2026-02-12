Albero pericoloso all' Addaura | Andrebbe potato

Da palermotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero vicino ai locali dell'Arpa, all'Addaura, mette in apprensione i residenti. La pianta, ormai troppo rigogliosa, rischia di crollare, soprattutto con il vento forte che soffia spesso in zona. Qualcuno ha già segnalato la situazione, chiedendo che venga potato al più presto per evitare incidenti.

L'albero che si trova nei locali dell'Arpa, ex Roosvelt, all'Addaura è pericoloso e andrebbe potato. Com'è noto lì il vento è sempre molto forte.

