La situazione di Francesca Albanese si fa sempre più difficile. Dopo le critiche provenienti dalla Francia, anche in Germania si chiedono le sue dimissioni. Ora si trova praticamente isolata, con molte voci che la invitano a lasciare il suo incarico. La pressione aumenta e lei si trova sotto i riflettori di un clima sempre più ostile.

Sempre più sola. Ora tutti prendono le distanze da Francesca Albanese e ne chiedono le dimissioni. Dopo la Francia, adesso tocca alla Germania. Che condanna, senza tanti giri di parole, certe dichiarazioni della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite. "Rispetto il sistema dei relatori indipendenti delle Nazioni Unite. Tuttavia la signora Albanese si è già resa protagonista più volte in passato di uscite inappropriate. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile", ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul. Parole che non lasciano dubbi sulla posizione tedesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Albanese accerchiata, dopo Parigi attaccata anche da Berlino: "La sua posizione è insostenibile"

