Al via il corso per volontari alla Croce Rossa di Uliveto Terme

La Croce Rossa di Uliveto Terme ha iniziato il nuovo corso per volontari. Le iscrizioni erano aperte da settimane e ora i partecipanti si preparano a imparare come intervenire e aiutare in emergenze o situazioni di bisogno. È un appuntamento che ogni anno attira molte persone pronte a mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la comunità locale.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Uliveto Terme annuncia l’avvio del nuovo corso di formazione per volontari, un appuntamento atteso ogni anno da chi desidera mettersi al servizio della comunità e contribuire in modo concreto al benessere del territorio. La presentazione ufficiale del corso.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Uliveto Terme Croce Rossa Italiana, al via il nuovo corso per volontari La Croce Rossa Italiana di Lecce apre le iscrizioni per un nuovo corso di volontariato a Tricase. Croce Rossa, a ponente il nuovo corso per volontari Il comitato di Genova Ponente della Croce Rossa avvia un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Uliveto Terme Argomenti discussi: Al via il corso gratuito per diventare Operatore dei Trattamenti Estetici; Aiba, al via un corso executive con l'Università Cattolica; Al via il corso per tecnico di base per Campania e Basilicata; Al via i lavori su Corso Umberto I: il dispositivo di circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027. Al via il corso sul CSRD 2026, il Codice della Sostenibilità che riscrive le regole del businessCon l'entrata in vigore delle nuove norme UE, la rendicontazione ESG diventa un obbligo per migliaia di imprese. Italian Tech Academy e Talent Garden lanciano ... repubblica.it Polizia, al via il corso della scuola di Peschiera: quasi 100 sono allievePeschiera del Garda, la scuola di polizia riapre le porte: al via il 233esimo corso per 208 allievi, quasi 100 sono donne ... veronaoggi.it Al via il nuovo corso di formazione base della Croce Rossa Italiana- comitato Costa d'Argento Sotto la direzione del Dott. Giorgio Rizzardi ha preso ufficialmente il via il nuovo corso di formazione di accesso base della Croce Rossa Italiana, un percorso fonda - facebook.com facebook Il Presidente Nazionale della CRI, @rosariovalastro, ha siglato a Belgrado un accordo bilaterale con la Croce Rossa Serba. In occasione del 150° anniversario della Consorella, rafforziamo un legame che dura da oltre 30 anni, trasformando la nostra coopera x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.