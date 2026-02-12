Al Candiani le esplorazioni interiori e mistiche dell’artista siriana Naïssam Jalal

Questa sera al Centro Candiani di Venezia si tiene il secondo appuntamento del 2024 con Candiani Groove. La rassegna, dedicata alla musica internazionale, ospita questa volta l’artista siriana Naïssam Jalal. La sua performance promette un viaggio tra esplorazioni interiori e sonorità mistiche, che coinvolgono il pubblico in un’esperienza intensa e coinvolgente.

Secondo appuntamento dell’anno per Candiani Groove, la rassegna di world music organizzata al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Domenica 15 febbraio, alle ore 18.30, il palco dell’Auditorium ospita le esplorazioni interiori e mistiche dell’artista franco-siriana Naïssam Jalal con il progetto “Quest of the Invisible”. Da diversi anni la flautista, vocalist e compositrice Naïssam Jalal rivela un universo musicale personale e vibrante che, nella sostanza e nella forma, dà pieno significato alla parola libertà. In una ricerca e curiosità costantemente rinnovate, si distingue per la capacità virtuosistica di intrecciare culture musicali e campi estetici differenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

