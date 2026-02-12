Ai Giochi invernali di Milano-Cortina militari ammassati in alloggi precari senza docce e servizi igienici

I militari incaricati di presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vivono in condizioni difficili. Sono stati sistemati in alloggi fatiscenti, privi di servizi igienici e docce. La situazione ha suscitato polemiche tra chi si aspetta un trattamento più dignitoso per chi lavora in queste occasioni.

I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. Il sindacato Libera Rappresentanza dei Militari ha denunciato la situazione ai vertici della Difesa, ma non ha ottenuto risposte.

