AI e memorie | Samsung e SK hynix accorciano i contratti

Samsung e SK hynix interrompono i contratti a lungo termine e optano per accordi più veloci e flessibili. Le due aziende, tra i principali fornitori di memorie, stanno cambiando strategia per adattarsi ai nuovi tempi. La mossa arriva mentre il mercato si muove rapidamente, con prezzi che oscillano e richieste che cambiano di continuo. Ora, le aziende preferiscono contratti più corti per poter reagire subito alle variazioni del settore.

Rivoluzione nel Mercato delle Memorie: Samsung e SK hynix Cambiano le Regole del Gioco. I giganti del settore delle memorie, Samsung, SK hynix e Micron, stanno abbandonando i contratti a lungo termine con prezzi fissi, adottando accordi più brevi e flessibili. Questa svolta, già evidente a febbraio 2026, è una risposta diretta alla crescente domanda di memoria per l’intelligenza artificiale e alla limitata capacità produttiva globale, con previsioni di ricavi superiori a 551 miliardi di dollari per il settore. L’Intelligenza Artificiale Spinge a una Nuova Era Contrattuale. Il mercato delle memorie sta vivendo una trasformazione che va oltre le fluttuazioni dei prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie.

