Agrigento Scuola Pirandello | genitori in allerta indagini strutturali in corso e lezioni proseguono con cautela

I genitori degli studenti della scuola Pirandello ad Agrigento sono in allerta. Le verifiche strutturali sono in corso e, mentre si aspettano i risultati, le lezioni continuano con cautela. Il Comune ha convocato un vertice per fare il punto sulla situazione e decidere i prossimi passi. La scuola resta sotto osservazione, ma nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

Agrigento, Scuola Pirandello sotto Osservazione: Vertice Comune e Attesa per i Risultati delle Verifiche Strutturali. Agrigento è in allerta per la sicurezza della scuola elementare Pirandello. Un vertice urgente, convocato ieri in Comune, ha rinviato le decisioni sulla stabilità dell'edificio, confermando per ora la regolare prosecuzione delle lezioni in attesa di accertamenti strutturali più approfonditi. La vicenda, sollevata dalle preoccupazioni dei genitori, riaccende il dibattito sulla fragilità del patrimonio scolastico agrigentino. Un Clima di Preoccupazione e la Convocazione del Vertice.

