Agrigento allerta fiume Akragas | piogge intense e monitoraggio costante per rischio esondazioni Prudenti i cittadini

Agrigento si tiene in allerta per il livello del fiume Akragas, che sta salendo a causa delle piogge intense. Le autorità monitorano costantemente la situazione e invitano i cittadini a mantenere la prudenza. Per ora nessuna evacuazione, ma si resta pronti a intervenire se la situazione peggiora.

Akragas in Allerta: Agrigento Monitora il Fiume in Piena e Prepara la Risposta al Maltempo. Agrigento è in stato di allerta a causa dell’innalzamento del livello del fiume Akragas, spinto dalle intense piogge che stanno colpendo la Sicilia. Il sindaco Francesco Miccichè ha lanciato un appello alla prudenza, invitando i cittadini a evitare le zone a rischio e a seguire le comunicazioni ufficiali, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per prevenire possibili esondazioni. Un Quadro Meteorologico Critico e il Monitoraggio del Fiume. La situazione di allerta è scattata giovedì 12 febbraio 2026, quando le precipitazioni hanno intensificato il flusso del fiume Akragas, già sollecitato dalle piogge delle settimane precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

