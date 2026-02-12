Aggressione nella notte vicino al Petruzzelli | giovane derubata della collana

Una giovane donna è stata aggredita e derubata di una collana nella notte nel quartiere Umbertino, vicino al Teatro Petruzzelli di Bari. La vittima ha chiamato la polizia, che ha avviato le indagini per risalire agli aggressori. La scena si è svolta in piena notte, creando paura tra i residenti della zona.

Il racconto su un gruppo Facebook del quartiere Umbertino: avvicinata da alcuni ragazzi, sarebbe stata strattonata e derubata durante un alterco. La donna ha sporto denuncia Momenti di paura nella notte appena trascorsa nel quartiere Umbertino, a Bari, dove una giovane ha raccontato di essere stata aggredita e derubata di una collana nei pressi del Teatro Petruzzelli. L’episodio sarebbe avvenuto intorno all’1.15, non lontano da un locale della zona, mentre la ragazza si trovava in compagnia di alcuni amici. Secondo quanto riferito dalla stessa in un post pubblicato sul gruppo Facebook Comitato Salvaguardia Quartiere Umbertino, alcuni giovani di origine nordafricana si sarebbero avvicinati al gruppo dando origine a un diverbio.🔗 Leggi su Baritoday.it

