Aggredisce passanti e danneggia veicoli in sosta sul Lungomare Marconi arrestato un 35enne

Questa mattina un uomo di 35 anni, cittadino ucraino, ha seminato il panico sul Lungomare Marconi. Ha aggredito alcuni passanti e rotto i vetri di diverse auto in sosta. La Polizia è intervenuta e lo ha arrestato. Ora si trova nel carcere di Fuorni in attesa di processo.

L'uomo, di origini ucraine, ha violato l'obbligo di dimora ed è stato trasferito nel carcere di Fuorni al termine delle indagini Si aprono le porte della casa circondariale di Fuorni per un cittadino ucraino di 35 anni, accusato di aggressione e danneggiamento. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Salerno a conclusione degli accertamenti investigativi scaturiti da una serie di episodi registrati nei giorni scorsi lungo il lungomare Marconi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si trovava in strada in orario notturno e in stato di ebbrezza, in aperta violazione dell'obbligo di dimora nel comune salernitano

La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che ha colpito le auto in sosta con un masso e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti.

A Cava de Tirreni, nella notte, un uomo ha molestato passanti e danneggiato veicoli, creando disagio in zona.

