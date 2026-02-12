Africano prende a pugni un soldato

Un episodio violento si è verificato questa mattina a Catanzaro, dove un uomo di origini africane ha colpito un soldato con un pugno. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e le forze dell’ordine sono subito intervenute. Nel frattempo, a Cosenza, hanno fermato un altro uomo che si aggirava con l’intento di aggredire donne. A Bologna, invece, un minorenne egiziano è stato trovato con una bomba nascosta sotto al letto, portando la paura tra i residenti.

L'episodio è avvenuto a Catanzaro, mentre a Cosenza fermato un altro picchiatore seriale di donne. A Bologna, minorenne egiziano con una bomba sotto al letto. Per alcuni giorni anche la città di Cosenza ha vissuto lo stesso incubo del «picchiatore di San Lorenzo»: donne malmenate in strada e lasciate a terra sanguinanti con il viso tumefatto. Da lunedì gli agenti della questura di Cosenza erano sulle tracce di un ventottenne nigeriano che stava seminando il panico da venerdì scorso e ieri gli agenti del Commissariato di Paola sono riusciti a individuare il giovane che vagava nei pressi della stazione ferroviaria.

