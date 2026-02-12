Affitto breve conviene ancora?

Dopo la crescita esplosiva degli ultimi anni, l’affitto breve inizia a perdere appeal. Chi ha investito in questa formula si chiede se conviene ancora, visto che i guadagni non sono più quelli di prima. Le regole sono cambiate, i turisti sono meno numerosi e le tasse sono aumentate. Per chi possiede più immobili, la strada dell’affitto breve potrebbe non essere più così vantaggiosa come una volta. E chi pensa di investire diversificando, ora si interroga se questa soluzione sia ancora più redditizia rispetto alle locazioni tradizionali. È un momento di riflessione, perché il mercato

Quanto rendono gli affitti brevi? Per chi possiede più immobili, è la forma più migliore di messa a reddito? E ancora: per chi intende investire diversificando in immobili, l’affitto breve è più o meno redditizio delle locazioni tradizionali? In questo inizio di 2026, farsi queste domande può essere utile perché dopo la sbornia dell’ “Airbnb economy” del periodo a cavallo della pandemia, troppe cose sono cambiate. Ultime le norme introdotte dall’ultima legge finanziaria, che limita solo al primo immobile la cedolare secca del 21%, al secondo immobile quella del 26%, mentre dal terzo immobile (e non più dal quinto) in poi introduce l’obbligo di partita IVA (presunzione di attività d'impresa), il che implica vari oneri aggiuntivi (contributi e gestione contabilità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La recente legge di bilancio ha introdotto significative modifiche alla tassazione delle locazioni brevi, rendendo questa formula meno conveniente per proprietari e gestori.

Contratti di affitto breve: regole, tasse e come farli correttamente

Affitti brevi, confronto tra grandi città e borghi: redditività e impatto delle nuove regole fiscaliIl rendimento degli affitti brevi varia tra metropoli e località minori, influenzato da valori immobiliari e cambiamenti normativi che potrebbero modificare le strategie dei proprietari. ilsole24ore.com

Se l’affitto breve non conviene più. Tasse, aliquota al rialzo e partita Iva: Da adesso meglio i canoni lunghiCon la nuova legge di bilancio cambia in modo sensibile la tassazione sulle locazioni brevi, con regole più rigide per chi possiede o gestisce più immobili. La manovra conferma la cedolare secca al 21 ... lanazione.it

