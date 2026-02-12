Affitti irregolari e lavoro nero | giro di vite nel centro di Fondi

La Polizia di Stato di Fondi ha intensificato i controlli nel centro cittadino. Nelle ultime settimane, gli agenti hanno verificato molteplici attività commerciali e abitazioni, scoprendo diversi affitti irregolari e presenza di lavoratori in nero. Le operazioni proseguiranno per tutta la zona, con l’obiettivo di smascherare chi sfrutta la legge e mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

Fondi, 12 febbraio 2026 – La Polizia di Stato a Fondi prosegue senza sosta nelle attività volte al controllo del territorio e dei pubblici esercizi, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alle forme di immigrazione irregolare, allo sfruttamento connesso e alle irregolarità nel settore ricettivo. Alle prime luci dell’alba del 10 febbraio 2026, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi ha effettuato un mirato servizio di controllo nel centro storico cittadino, passando al setaccio cinque appartamenti che, dall’analisi dei dati in possesso, presentavano rilevanti profili di criticità sotto il profilo alloggiativo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Fondi Affitti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fondi Affitti

Argomenti discussi: Corigliano-Rossano, controlli sui migranti irregolari: due denunce e un immobile sequestrato; Lavoro domestico: 1 rapporto di lavoro su 2 è in nero, il picco a Milano. Tra gennaio e marzo i mesi con più turnover; Ecco i luoghi del mondo che sembrano senza gravità: c'è anche l'Italia; Immigrazione clandestina e sfruttamento, maxi operazione nel Cosentino: denunce, sequestri e 3 espulsioni.

Affitti brevi e pubblici esercizi . Cgil: Irregolarità strutturali . Un caso su due in zona UnescoUna vertenza su due riguarda turismo e pubblici esercizi, i settori maggiormente esposti alle situazioni di lavoro irregolare che sempre più spesso scivolano nell’illegalità. E queste vertenze si ... lanazione.it

Blitz notturno dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano contro affitti irregolari e sfruttamento dei migranti. L’operazione, guidata dal Tenente Colonnello Marco Filippi, ha interessato le aree di Schiavonea, Corigliano Centro e Rossano, col - facebook.com facebook

Case-vacanze, b&b e affitti in nero: in 8 mesi recuperati 800mila euro x.com