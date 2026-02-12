Affitti allarme del Sicet | Crisi strutturale stop a norme che accelerano gli sfratti A Rimini 236 casi

La crisi del mercato abitativo si fa sentire anche nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Il Sicet lancia l’allarme: ci sono 236 sfratti solo a Rimini e la situazione peggiora di giorno in giorno. Le norme che accelerano le procedure di sfratto non bastano più, serve un intervento concreto per fermare questa emergenza.

A Rimini 236 sfratti nel 2024 e 979 richieste di esecuzione. Il sindacato: “Senza nuovi alloggi pubblici si colpiscono le famiglie più fragili” Il mercato abitativo nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena è ormai avviato verso una crisi strutturale senza precedenti. A lanciare l’allarme è Luca Giacobbe, segretario generale del Sicet Cisl Romagna, che denuncia con forza l’impatto del DdL Buonguerrieri “un provvedimento pensato per accelerare i tempi di rilascio degli immobili in un territorio già segnato da canoni di locazione fuori dalla portata di salari e pensioni”. Le iniziative parlamentari volte a velocizzare gli sfratti si susseguono e, dopo il disegno di legge Marcheschi, Luca Giacobbe definisce il nuovo disegno di legge della deputata Buonguerrieri come una proposta estremamente insidiosa.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Affitti Crisi

L'analisi di Antonio Corbo su Repubblica Napoli mette in luce le difficoltà del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, evidenziando una possibile crisi strutturale della squadra dopo la sconfitta a Udine.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Affitti Crisi

Sfratti in Romagna, l’allarme del SICET CISL: Emergenza strutturale e norme insidioseIl mercato abitativo nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena è ormai avviato verso una crisi strutturale senza precedenti. A lanciare l’allarme è ... chiamamicitta.it

Sfratti, l’allarme dei sindacati: C’è una crescita preoccupante . Sempre più famiglie in difficoltàCgil, Cisl, Uil, Sunia, Sicet e Uniat: Nel 2024 sono 330, il 70% dei quali dovuti a morosità incolpevole. Il fenomeno colpisce chi ha un reddito medio basso, i lavoratori precari e i pensionati. . ilrestodelcarlino.it

Il grido d'allarme del legale di una signora, che chiede aiuto alle istituzioni. L'Unione inquilini: "Affitti troppo alti e disagio abitativo in aumento". facebook