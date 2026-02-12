Affittacamere e appartamenti al setaccio | una struttura chiusa altre sanzionate

La polizia ha passato al setaccio affittacamere e appartamenti nel centro storico di Fondi. Durante i controlli, alcune strutture sono risultate irregolari e sono state sanzionate. Le verifiche continueranno nelle prossime settimane per garantire che tutte le strutture rispettino le norme.

L'attività della polizia nel centro storico di Fondi, dopo le segnalazioni sul proliferare di strutture ricettive. Gli agenti hanno scoperto anche lavoratori stranieri in nero Nuovi controlli della polizia a Fondi, in particolare nel centro storico, finalizzati in particolare al monitoraggio di strutture ricettive, affittacamere e appartamenti, per verificarne la regolarità e i requisiti di legge. Si tratta di un'attività di controllo, scaturita da diverse segnalazioni di cittadini che lamentavano il proliferare di strutture ricettive non sempre lecite, che dallo scorso autunno vede impegnate sul territorio le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale.

