Afferrato e sgambettato | Andrea morì dopo lo scippo violento Ora uno dei rapinatori è accusato di omicidio

Ieri a Novoli si è aperto il processo contro un uomo di 36 anni accusato di aver ucciso Andrea durante una rapina violenta. L’uomo, marocchino, è stato chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale per aver partecipato a quattro scippi, uno dei quali si è concluso con la morte della vittima. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti: Andrea è stato afferrato e sgambettato, e le ferite riportate durante la rapina sono risultate fatali. La vicenda ha scosso l’intera città

Firenze, 12 febbraio 2026 – Una rapina, brutale, costata la vita di un uomo. E' con la pesantisssima accusa di omicidio preteritenzionale che si è incardinato, ieri al palagiustizia di Novoli, il processo in rito abbreviato a carico di un 36enne marocchino, ritenuto responsabile di quattro violentissimi scippi, uno dei quali sarebbe sfociato in tragedia. La tragedia in via del Sansovino. Era il 10 ottobre del 2023, la vittima stava passeggiando in via del Sansovino, non lontano da casa sua. Andrea Prota, classe 1948, venne avvicinato da due soggetti. Uno lo afferrò per le spalle, con uno sgambetto lo fece finire a terra.

