affari tuoi stefano de martino lancia la pantofola a herbert ballerina 300mila euro in fumo

Durante la puntata di ieri di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha lanciato la pantofola a Herbert Ballerina. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando intendere che il gioco si fa sempre più acceso. In questa occasione, sono spariti 300mila euro, che sono andati in fumo. La puntata si è conclusa con un colpo di scena, mentre Ilenia, la responsabile di Bari, ha portato a casa una vincita importante.

Nella puntata del 12 febbraio di Affari Tuoi ha giocato Ilenia dalla Puglia, precisamente di Bari: una responsabile magazziniera che si occupa di ricondizionare gli articoli invenduti nei negozi di abbigliamento. Mamma della piccola Arianna, di 2 anni, ad accompagnare Ilenia in studio è stato papà Sabino, con cui ha un rapporto di amore e odio. Il primo pacco scelto è stato il 17, e a Herbert Ballerina è costata carissima la sua invenzione, considerando il lancio di Stefano De Martino. Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 febbraio. Puntata surreale, quella del 12 febbraio di Affari Tuoi: a giocare è Ilenia, in quella che è stata una partita abbastanza equilibrata tra pacchi rossi e blu. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Affari Tuoi Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, noto volto del programma Affari Tuoi, è assente dalle ultime puntate del quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai1.

La puntata di questa sera di Affari Tuoi si apre con Daniela e Luca, una coppia che si mostra unita e senza segreti.

