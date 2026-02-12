Affari tuoi rivolta contro Elena | Le pezze al c***o?

Gli spettatori si scagliano contro Elena, una delle concorrenti di “Affari tuoi”. Alla fine dello show, alcuni telespettatori sono esplosi di rabbia, urlando “Le pezze al c***o?” e criticando la vittoria facile. La protesta si è scatenata sui social e in studio, dove molti si sono sentiti ingannati dalla semplicità con cui alcuni concorrenti si sono portati a casa il montepremi. La tensione è salita quando il conduttore Stefano De Martino ha cercato di mantenere la calma, ma il malumore è rimasto

"Piace vincere facile". Telespettatori in rivolta al termine di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino insieme al "disturbatore" Herbert Ballerina. Tutta colpa di Elena, la concorrente dal Veneto che dopo appena 5 puntate da pacchista viene sorteggiata per gareggiare e si porta a casa la bellezza di 200mila euro. Non solo: in precedenza la ragazza ha avuto l'ardire di rifiutare non una, ma ben due offerte da capogiro del Dottore da 80mila e 100mila euro. Complimenti per l'autostima e la fiducia cieca nella Dea bendata. "Quanto amo chi rischia e vince ", commenta in tempo reale su X un telespettatore che segue da casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?" Approfondimenti su Affari Tuoi Elena Affari tuoi, rivolta contro Antonio: "Dopo questa basta" Antonio, concorrente calabrese, ha scatenato una rivolta in studio. Affari tuoi, Elena insultata sui titoli di coda: "Proprio sc***i" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Affari Tuoi Elena Argomenti discussi: Affari tuoi, rivolta contro Elena: Le pezze al c***o?; Affari tuoi rivolta contro Antonio | Dopo questa basta; Affari tuoi, rivolta contro Antonio: Dopo questa basta; Ascolti tv 10 febbraio 2026: Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich (13%), Colpa dei sensi (1... Affari Tuoi, puntata capolavoro, Ballerina contro il concorrente (e De Martino lo insulta): Fermiamo lo showNella nuova puntata di Affari tuoi c'è Marco, che riesce a portare a casa 75mila euro, beffando il Dottore. De Martino e Herbert si stuzzicano: Fermiamo lo show ... libero.it Affari Tuoi, De Martino 'promosso' in prime time dalla Rai, ma le pacchiste sono sotto accusa: Non è un buon esempioSerata speciale per ‘il gioco dei pacchi’ che venerdì 13 celebrerà l’amore in prima serata, ma non senza qualche polemica sui concorrenti: scopriamo di più. libero.it Affari Tuoi, finale epico. Esulta anche Stefano De Martino: “È così che si gioca” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.