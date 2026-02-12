Affari Tuoi De Martino esasperato | scaglia una ciabatta contro Herbert Ballerina

Stefano De Martino si è arrabbiato durante la registrazione di Affari Tuoi. L’ospite Herbert Ballerina ha fatto infuriare il conduttore, che ha scagliato una ciabatta contro di lui. La scena, che nessuno si aspettava, ha lasciato tutti senza parole. La registrazione è finita in modo turbolento e i telespettatori si chiedono cosa sia successo davvero dietro le quinte.

Come ogni sera si riaccendono le luci dello studio di Affari Tuoi, il fortino tv guidato da Stefano De Martino, che su Rai 1 continua a catturare l'attenzione di milioni di spettatori. La puntata è quella di giovedì 12 febbraio, una serata che promette emozioni, risate e qualche colpo di scena. Al centro della scena c'è la Puglia con Ilenia, chiamata a sfidare la sorte e a tenere testa al temuto Dottore. Al suo fianco, però, non passa certo inosservato papà Sabino. Espansivo, travolgente, sempre pronto a dire la sua, finisce ben presto per catalizzare l'attenzione dello studio. Più che semplice accompagnatore, Sabino sembra quasi il vero protagonista della serata: commenta, si agita, scherza, prova a sciogliere la tensione.

