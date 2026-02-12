AEW | Warner Bros Discovery nega di aver impedito l’apparizione di Brody King

Da giorni circolano voci sui cori anti-ICE ascoltati durante l’evento AEW Dynamite, nel match tra Brody King e MJF. Warner Bros. Discovery ha subito smentito di aver impedito a King di apparire in trasmissione. La vicenda ha acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori, con alcune polemiche sulla libertà di espressione e sulla gestione degli episodi di protesta durante gli eventi sportivi.

Da diversi giorni ormai tiene banco la notizia dei cori anti-ICE sentiti a AEW Dynamite durante il match tra Brody King e MJF, in uno di quei casi in cui politica e wrestling si intrecciano in maniera prepotente. Diversi report avevano evidenziato come la mancata apparizione di Brody King a Dynamite fosse una specie di "ordine" piovuto dall'alto, nella fattispecie dal gruppo Warner Bros. Discovery, sulle cui emittenti viene trasmessa la AEW. A fare luce sulla vicenda ci ha pensato la stessa WDB, pubblicando un comunicato in cui nega di aver bloccato l'apparizione del wrestler: Il comunicato di WDB su Brody King.

