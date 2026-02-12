Aeroporto con gli investimenti realizzati potrà gestire fino a 25 milioni di passeggeri

L’aeroporto di Bergamo potrà gestire fino a 25 milioni di passeggeri grazie ai nuovi investimenti fatti. Il presidente di Sacbo, Sanga, ha spiegato che le potenzialità dipenderanno anche dal piano che sta preparando Enac. Nei prossimi mesi si capirà se le promesse si tradurranno in realtà.

L’INCONTRO. Il presidente di Sacbo, Sanga: «Potenzialità che dipenderà anche dal Piano redatto da Enac». E sul futuro collegamento ferroviario: saranno 154 i treni al giorno tra Orio e Milano. «Saranno 154 i treni che giornalmente collegheranno Orio e Milano, quando la connessione sarà a regime. Il 60% passerà attraverso Treviglio, il restante 40% da Carnate». Nel suo intervento alla conviviale del Rotary Terre di San Marco di martedì scorso al Life Source Hotel, il presidente Sacbo Giovanni Sanga – introdotto dalla presidentessa del Rotary Gisella Inverardi - anticipa gli sviluppi futuri dell’aeroporto di Orio al Serio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nel 2025, l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” ha registrato il suo miglior risultato storico, con 9,2 milioni di passeggeri, segnando un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente.

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona ha registrato oltre 4 milioni di passeggeri nell’ultimo anno, segnando una crescita del 9% rispetto al 2024, quando erano stati registrati 3,7 milioni di viaggiatori.

