La statale 16 tra Fosso Ghiaia e Savio torna ad avere il senso unico alternato sui ponti Bevanella e Acquara Alta. Da oggi fino al 27 febbraio, i conducenti devono fare attenzione ai semafori e ai lavori in corso. La circolazione resta rallentata, con disagi che già si fanno sentire.

È tornato il semaforo per il senso unico alternato sui ponti del canale Bevanella e Acquara Alta lungo la statale ’ Adriatica ’ (ss16) tra Fosso Ghiaia e Savio. "Martedì, senza alcuna comunicazione, abbiamo trovato questa sorpresa - racconta Roberta Rubboli, presidente del Comitato cittadino di Savio -. Da subito, mi sono arrivate segnalazioni di code chilometriche e rallentamenti già dal raccordo con Savio di Cervia. Per chi deve percorrere quella strada tutti i giorni la situazione è insostenibile e il ritorno del semaforo all’improvviso crea forte disagio. Poi, c’è stanchezza e malumore perché non si conoscono le tempistiche esatte di questi cantieri che insistono su un’arteria fondamentale del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriatica, ancora disagi. Torna il senso alternato per i lavori su due ponti: "Fino al 27 febbraio"

