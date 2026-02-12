Addio di Sartori al Bologna? Le ultime indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Giovanni Sartori al Bologna sembrano essere infondate. Non ci sono trattative in corso tra il dirigente e il Napoli, nonostante i rumors circolati nelle ultime ore. Sartori, infatti, ha ancora un contratto con il Bologna fino al 2027 e si dice soddisfatto del suo ruolo nel club. La possibilità di un addio sembra smentita, almeno per ora.

Nel panorama del calcio italiano, le voci su un possibile cambio di fascia dal Bologna al Napoli hanno catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Le dinamiche sembrano orientate su una continuità con il progetto emiliano, mentre la dirigenza partenopea valuta profili alternativi per l’organigramma. La situazione resta monitorata, tra smentite ufficiali e riflessioni strategiche, senza conferme di trattative in corso. Secondo una lettura di mercato consolidata, il contratto di sartori con Bologna scade nel 2027 e non sembra imminente una revisione. L’individuazione di un possibile cambio di assetto appare al momento remota: l’esperto di mercato non segnala contatti in corso tra Napoli e Sartori, e il dirigente risulta stabilmente inserito nel progetto rossoblù in Emilia, dove ha contribuito a un percorso di crescita importante.🔗 Leggi su Mondosport24.com

