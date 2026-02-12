Il Milan sta per lasciare l’Italia e trasferirsi in Premier League. La società ha annunciato ufficialmente la cessione definitiva, chiudendo un capitolo importante della sua storia. I tifosi adesso aspettano di conoscere le prossime mosse e come cambierà il futuro della squadra.

Altra cessione a titolo definitivo in casa Milan: ecco le ultimissime di mercato in casa rossonera, tutti i dettagli. La notizia circolava già da da diversi giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Alex Jimenez lascia il Milan a titolo definitivo e si trasferisce al Bournemouth. È infatti scattato il riscatto obbligatorio da parte del club inglese per 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Alex Jimenez in azione (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali del club di Premier League: “ L’AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez ha completato il trasferimento definitivo al club, avendo soddisfatto la soglia di apparizione richiesta per attivare la clausola di trasferimento a seguito di un prestito iniziale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio definitivo al Milan, è ufficiale: futuro in Premier League

La Lazio si prepara a perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi, destinato a trasferirsi in Premier League.

