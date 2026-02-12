Addio a Dario Antiseri filosofo e allievo di Popper

È morto a 86 anni il filosofo Dario Antiseri, noto allievo di Popper. Dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, l’intellettuale si è spento nella sua casa. Nato a Foligno nel 1940, Antiseri aveva dedicato la vita allo studio della filosofia, approfondendo temi come la logica, l’epistemologia e il linguaggio. La sua carriera si era sviluppata tra università italiane ed europee, lasciando un segno importante nel panorama accademico.

È morto a 86 anni il filosofo Dario Antiseri, scomparso dopo una lunga malattia. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, si laurea in filosofia all'Università di Perugia per poi proseguire i suoi studi presso varie università europee sui temi legati alla logica matematica, all'epistemologia ed alla filosofia del linguaggio. Antiseri ha contribuito a far conoscere in Italia il pensiero di Karl Popper anche attraverso una delle più note biografie pubblicata per Rubbettino Editore. Rubbettino: "I grandi maestri non muoiono mai davvero". "Forse i grandi maestri non muoiono mai davvero – ha dichiarato l'editore Florindo Rubbettino – Le loro idee continuano a vivere nel cuore e nella mente di chi le ha apprese dalla loro viva voce e a vibrare con vigore dalle parole incise nelle pagine dei libri che hanno scritto.

