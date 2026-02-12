Accusato di aver lucrato sul superbonus a testimoniare anche l?ex viceministro Zanetti L?imputato fanese girava in Harley e Ferrari

La polizia ha portato in aula un uomo di Fano, accusato di aver approfittato del Superbonus 110% per fare soldi facili. Gli investigatori sostengono che l’imputato, che si spostava in Ferrari e Harley Davidson, abbia lucrare su questa misura statale, mentre l’ex viceministro Zanetti ha testimoniato per chiarire i fatti. La vicenda si svolge a Pesaro, dove le indagini stanno facendo luce su un giro di affari poco trasparente.

PESARO Aveva fatto grossi affari con il Superbonus 110%, tanto che poteva permettersi di girare in Ferrari e Harley Davidson. A processo con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche c’è un 44enne fanese, rappresentante legale del consorzio edile Quadra. Ma ieri, a testimoniare in suo favore, è venuto l’ex vice ministro Enrico Zanetti e consulente tecnico del Mef, chiamato a chiarire le norme su cessione del credito e sconto in fattura. Il sequestro I Finanzieri, nell’agosto 2024, avevano sequestrato circa 1,5 milioni di euro, ritenuto un illecito profitto realizzato con «gravi irregolarità nei crediti di imposta 110%». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Accusato di aver lucrato sul superbonus, a testimoniare anche l?ex viceministro Zanetti. L?imputato fanese girava in Harley e Ferrari Approfondimenti su Superbonus 110% Imputato Spalletti, è accusato di aver sostituito Yildiz l’unico calciatore della Juventus e di aver sconfessato il mercato Accusato di aver picchiato e bruciato la madre: l'imputato rinuncia all'esame Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Superbonus 110% Argomenti discussi: Accusato di aver lucrato sul superbonus, a testimoniare anche l’ex viceministro Zanetti. L’imputato fanese girava in Harley e Ferrari. Arrestato a Milano un giovane di 22 anni accusato di aver truffato un'anziana: nello zaino aveva gioielli per 30mila euro. Negli ultimi mesi era stato arrestato otto volte in varie città italiane. #radiolombardia #noncifermiamomai #truffe Articolo nei commenti - facebook.com facebook È stato arrestato un uomo accusato di aver sparato al generale russo Vladimir Alekseyev x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.