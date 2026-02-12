Accusato di aver favorito il flusso di immigrazione clandestina al porto di Salerno espulso un cittadino

Nei giorni scorsi, un cittadino tunisino è stato espulso dal territorio italiano. Era detenuto a Salerno con l’accusa di aver favorito il flusso di immigrazione clandestina attraverso il porto. È stato trasferito con una scorta internazionale, dopo aver ricevuto l’ordine di allontanamento. La vicenda mette in evidenza le attività delle forze dell’ordine contro chi aiuta gli sbarchi irregolari.

È stata eseguita l’espulsione di un cittadino tunisino detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare a seguito di uno sbarco avvenuto nel porto di Salerno. Il provvedimento, disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato attuato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo è stato trasferito nel Paese di origine per scontare la parte residua della pena. Espulso per favoreggiamento all'immigrazione clandestina Il contesto delle operazioni La collaborazione tra istituzioni Il ruolo della Questura di Salerno Espulso per favoreggiamento all’immigrazione clandestina Nella giornata odierna gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Accusato di aver favorito il flusso di immigrazione clandestina al porto di Salerno, espulso un cittadino Approfondimenti su Salerno Porto Frosinone, espulso cittadino peruviano: continua l’attività della Polizia contro l’immigrazione clandestina Nella giornata di martedì, la Polizia di Frosinone ha eseguito un’operazione di contrasto all’immigrazione clandestina, emettendo un ordine di accompagnamento nei confronti di un cittadino peruviano. Maltrattamenti in famiglia a Viterbo, 40enne peruviano incarcerato e poi espulso per immigrazione clandestina A Viterbo, un uomo di 40 anni, cittadino filippino, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Salerno Porto Argomenti discussi: Chi controlla il controllore Lo scandalo che ha travolto l’unità anticorruzione della polizia spagnola; Cariati, torna dietro le sbarre nelle Marche l’ex pentito di mafia Antonio Cicciù; Addio a Corrado Carnevale, l'ammazzasentenze; Lavori fermi sulla Ragusa-Catania, per Barbagallo (Pd) è colpa di Salvini. Pena di 12 anni confermata in appello a Milano per il tentato omicidio di ArcisateSimone Borella si trova attualmente in carcere, ed è accusato di aver favorito l'evasione del suo compagno di cella - il quarantenne albanese re delle evasioni Taulant Toma - il 7 dicembre scorso da ... varesenews.it Corruzione, udienza preliminare per l'Amata. Abbreviato per CannariatoCorruzione, udienza preliminare per l'Amata. Abbreviato per Cannariato L'Assessora è accusata di aver favorito l'imprenditrice. Il 21 gennaio, a varcare la soglia del Palazzo di giustizia sarà il ... rainews.it Arrestato a Milano un giovane di 22 anni accusato di aver truffato un'anziana: nello zaino aveva gioielli per 30mila euro. Negli ultimi mesi era stato arrestato otto volte in varie città italiane. #radiolombardia #noncifermiamomai #truffe Articolo nei commenti - facebook.com facebook È stato arrestato un uomo accusato di aver sparato al generale russo Vladimir Alekseyev x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.