Accorpamenti scolastici | Nel 2027 potrebbe toccare al Gonnelli

L’ultimo atto della riforma scolastica potrebbe coinvolgere il Gonnelli nel 2027. Un ordine del giorno, già protocollato prima che si confirmsse l’accorpamento tra gli istituti di Capraia e Limite e Vinci, resta in vigore. La scuola di Empoli Valdelsa si prepara a eventuali cambiamenti, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali.

EMPOLESE VALDELSA "Un ordine del giorno che era stato protocollato prima che arrivasse la notizia dell'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite con l'Istituto Comprensivo di Vinci, ma che resta valido. Restiamo contrari ad accorpamenti calati dall'alto, senza tenere conto della didattica. Anche perchè, su queste basi, il rischio più che mai concreto è che nel 2027 possa toccare al Gonnelli". E' il sindaco di Gambassi, Sergio Marzocchi, a rilanciare l'allarme sul dimensionamento scolastico guardando al futuro, a seguito del decreto per l'accorpamento valido per l'anno scolastico 20262027.

