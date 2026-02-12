Accoltellata in via Libertà a Palermo | Anna Luigia Tricarico ferita alle spalle fermato Massimo Gagliardo De Stefano

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo a Palermo. Anna Luigia Tricarico stava passeggiando in via Libertà, dopo essere uscita dal parrucchiere, quando all’improvviso è stata colpita alle spalle. La ferita, vicino al cuore, ha spinto le persone a chiamare i soccorsi. La polizia ha arrestato Massimo Gagliardo De Stefano, che ora è sotto fermo. La vittima è in ospedale, le sue condizioni sono stabili.

Attimi di terrore durante la passeggiata. Un pomeriggio qualunque, una passeggiata dopo il parrucchiere, poi il colpo improvviso alla schiena, vicino al cuore. Attimi di terrore a Palermo in via Libertà, una delle arterie più eleganti della città, quando una donna di 56 anni è stata accoltellata alle spalle da un uomo che l'avrebbe seguita per alcuni minuti. La vittima si chiama Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari. L'aggressione è avvenuta all'altezza di piazza Alberico Gentili, poco dopo l'uscita da un salone di bellezza. Un gesto rapido, silenzioso, quasi chirurgico. Poi la fuga dell'aggressore a piedi, mentre la donna, ferita gravemente, è riuscita a trovare rifugio in un negozio vicino.

