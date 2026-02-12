Accoltellata alla schiena Aggredita per strada senza senso | è gravissima

Sono stati momenti di terrore nel cuore della città, in una delle strade più frequentate e simboliche, quando il tardo pomeriggio si è trasformato improvvisamente in un incubo. Una donna è stata colpita alla schiena in modo violento e senza motivo, rimanendo gravissima. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi sia l’aggressore. La vittima è stata soccorsa subito, ma le sue condizioni restano preoccupanti. La zona è stata isolata e sono in corso le indagini.

Sono stati momenti di terrore nel cuore della città, in una delle strade più frequentate e simboliche, quando il tardo pomeriggio si è trasformato improvvisamente in un incubo. Una donna di 56 anni è stata colpita con diversi fendenti alla schiena, mentre si trovava in strada, tra passanti increduli e negozi ancora aperti. Erano da poco passate le 18.30 di giovedì 12 febbraio 2026, un orario in cui la zona è solitamente animata da residenti e lavoratori di ritorno a casa. >> "Il celibato, poi.". Alberto Ravagnani, l'ex prete confessa dopo l'addio alla Chiesa L'aggressione si è consumata in pochi istanti, senza che la vittima avesse il tempo di reagire.

