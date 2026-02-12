Abc volantinaggio delle opposizioni davanti alla sede | Si difenda un patrimonio della città

Davanti alla sede del Comune, i rappresentanti delle opposizioni hanno distribuito volantini per difendere un patrimonio della città. Gruppi come Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032 si sono uniti ai movimenti locali, tra cui Latina Possibile e Sinistra Italiana. Hanno deciso di manifestare così, senza parole troppo complesse, per attirare l’attenzione su quanto considerano un bene fondamentale per la collettività. La protesta si è svolta in modo diretto e senza incidenti.

L'iniziativa dei gruppi consiliari di minoranza e dei movimenti e partiti progressisti. "Ora si approvino i bilanci. La sindaca dica chiaramente quali sono le sue intenzioni" Un’iniziativa congiunta che nasce con l’obiettivo di informare la città sulla situazione dell’azienda speciale e ribadire una posizione chiara: Abc è un patrimonio pubblico che va difeso e rilanciato. Molti lavoratori si sono fermati a parlare con i rappresentanti dei partiti presenti e da questi confronti è emerso un clima di forte preoccupazione e incertezza sul futuro dell’azienda. “I lavoratori – raccontano gli organizzatori dell'iniziativa – continuano a portare avanti il servizio con impegno, dedizione e fatica, ma vivono una fase di grande frustrazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

