Abbiamo finito le parole per descrivere questa campionessa Ma in fondo perché accontentarsi di un oro alle Olimpiadi quando ne puoi vincere due

Francesca Lollobrigida si conferma una delle grandi protagoniste di questa Olimpiade. La nuotatrice italiana ha fermato il cronometro a 6:46, vincendo un secondo oro, dopo aver già conquistato un titolo. È stato un finale di gara emozionante, deciso negli ultimi decimi di secondo, e ora l’Italia festeggia un’altra medaglia d’oro. La sua prestazione dimostra quanto la sua determinazione possa fare la differenza in piscina.

Dieci centesimi. Lo spazio di un respiro, un battito di ciglia che separa la gloria dal rimpianto. Francesca Lollobrigida ha fermato il tempo a 6:46.17, quanto basta per piegare la resistenza dell'olandese Merel Conijn (6:46.27) e prendersi, tra le urla dei padiglioni di Rho Fiera, il suo secondo oro olimpico a Milano Cortina 2026. Dopo il trionfo nei 3000 metri, la trentacinquenne azzurra firma la doppietta nella distanza più lunga, quella "maratona" dove il ghiaccio non perdona.

