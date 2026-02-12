Abbandono incontrollato di rifiuti | denunciato Decisive le segnalazioni dei cittadini

I carabinieri del Nucleo Forestale di Cori hanno denunciato un uomo per aver abbandonato rifiuti in modo incontrollato. Le segnalazioni dei cittadini hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato il responsabile. È il secondo caso in poche settimane nella zona, e le autorità promettono controlli più stringenti.

L'attività dei carabinieri a Cori dove è stato scoperto un un grosso abbandono di rifiuti urbani e speciali su terreno demaniale in località Colle Fossato Un uomo è stato denunciato per abbandono incontrollato di rifiuti. E' l'esito dell'intervento effettuato dai carabinieri del Nucleo Forestale a Cori. Il servizio rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio; in risposta alle segnalazioni dei cittadini, i militari hanno riscontrato un grosso abbandono di rifiuti urbani e speciali su terreno demaniale in località Colle Fossato. Sul suolo sono stati ritrovati, illecitamente abbandonati, materiali di varia natura e origine tra cui vestiario, calzature, suppellettili di plastica in disuso, fotografie e numerosa documentazione cartacea.

