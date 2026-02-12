A7 incidente in galleria Promontorio | camion perde il controllo danneggiata quasi tutta la parete

Nel pomeriggio si è verificato un incidente sulla A7, tra il bivio con l’A10 e Genova Ovest. Un camion ha perso il controllo entrando nella galleria

Incidente tra bivio A10 e barriera Genova Ovest, semirimorchio in bilico. Disagi al traffico, poco prima un altro sinistro Disagi nel pomeriggio sulla A7 in direzione sud tra il bivio con l’A10 e la barriera di Genova Ovest a causa di un incidente autonomo in galleria “Promontorio”. Un autoarticolato ha perso il controllo, urtando e danneggiando quasi tutta la parete della galleria. Il semirimorchio è rimasto in bilico, rendendo necessario l’intervento di un carro soccorso specializzato. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo. Al momento, il traffico registra qualche rallentamento in prossimità della barriera.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tir contro galleria Promontorio in A7: semirimorchio in bilico, ferito in codice gialloIncidente autonomo nella galleria Promontorio sulla A7 sud, tra il bivio con la A10 e la barriera di Genova Ovest: un autoarticolato ha perso il controllo, finendo contro la parete e danneggiando quas ... primocanale.it

A7, tir perde il controllo in galleria: ferito il conducenteSemirimorchio in bilico dopo l’impatto, danneggiata quasi interamente la parete della galleria Promontorio. Disagi contenuti verso la barriera di Genova Ovest ... lavocedigenova.it

