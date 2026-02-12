A San Ferdinando tra allerte meteo e baracche | i braccianti sollecitano un incontro con la prefetta

I braccianti africani di San Ferdinando chiedono un incontro con la prefetta. Ieri si sono riuniti in assemblea, molti di loro sono preoccupati per le condizioni di vita tra le baracche e le allerte meteo che si sono susseguite negli ultimi giorni. La discussione è stata accesa, con molti che chiedono di essere ascoltati e di trovare soluzioni concrete.

L'intervento di Usb Reggio Calabria e Terra e Libertà. Le condizioni climatiche particolarmente avverse di questi ultimi giorni rendono ancora più fragile una situazione già segnata da precarietà abitativa Nella giornata di ieri, 11 febbraio, si è svolta un’assemblea molto partecipata dei braccianti africani che compongono l’associazione Terra e Libertà-Piana di Gioia Tauro. Le allerte meteo che si stanno ripetendo in queste settimane e le condizioni climatiche particolarmente avverse rendono ancora più fragile una situazione già segnata da precarietà abitativa. Centinaia di lavoratori agricoli continuano a vivere in baracche esposte a pioggia, vento e freddo, con evidenti rischi sotto il profilo sanitario e della sicurezza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su San Ferdinando Baracche

In un contesto di maltempo prolungato e condizioni di neve anche a bassa quota, le previsioni indicano ulteriori temporali e mareggiate.

Il 31 gennaio e 1° febbraio al Teatro San Ferdinando, Giuseppe Sollazzo presenta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Ferdinando Baracche

Argomenti discussi: DAL 4 FEBBRAIO AL TEATRO SAN FERDINANDO LA PRINCIPESSA DI LAMPEDUSA DI RUGGERO CAPUCCIO DIRETTO E INTERPRETATO DA SONIA BERGAMASCO; Tra varietà e futurismo alla scoperta del San Ferdinando; Napoli, Teatro San Ferdinando: La Principessa di Lampedusa; San Ferdinando di Puglia rischia lo scioglimento per mafia, nominata commissione.

San Ferdinando, braccianti africani preoccupati tra allerte meteo e rischi abitativi: baracche esposte a vento e pioggiaNella giornata di ieri, 11 febbraio, si è svolta un’assemblea molto partecipata dei braccianti africani che compongono l’associazione Terra e Libertà – Piana di Gioia Tauro. Un confronto ampio e senti ... strettoweb.com

A SAN FERDINANDO SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON L’ALTA FORMAZIONE: IL 10 FEBBRAIO FINANZA E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI 2026, DEDICATA AI TRIBUTI.Il corso tenuto da Pasquale Mirto è rivolto a Dirigenti e Funzionari Comunali della Città Metropolitana di Reggio Calabria ... inquietonotizie.it

San Ferdinando, entusiasmo per il primo Carnevale SanFerdinandese facebook

Napoli, al San Ferdinando il thriller dell’anima: 'L’amore non lo vede nessuno' con Stefania Rocca x.com